Раскрыты подробности убийства Талькова

Как сообщили РИА Новости в прокуратуре, в ходе баллистической экспертизы были сделаны выводы о том, что выстрел был произведен из револьвера, который принадлежал Малахову, с близкого расстояния, примерно 40−50 сантиметров, следы свинца остались на одежде Шляфмана и рубашке Талькова. Из показаний свидетелей и сопоставления их с выводами экспертиз следует, что Шляфман вырвал оружие из рук Малахова, хотел застрелить его, но пуля попала в певца.