ТАСС: Уголовное дело грозит бывшему главе Краснодарского краевого суда Чернову

Бывшему главе Краснодарского краевого суда Александру Чернову грозит уголовное дело. Об этом ТАСС сообщил источник из правоохранительных органов.
— Один из свидетелей рассказал, что в период с 2017 по 2023 год на расчетный счет гражданской жены Чернова поступали деньги от ее участия в деятельности ООО «СХП Дмитриевское», часть которых периодически передавались экс-судье. Официальный источник дохода Чернова был несоизмерим с его расходами, — рассказал собеседник агентства.
27 ноября Высшая квалификационная коллегия судей России может лишить Чернова статуса судьи в отставке. В случае положительного решения он потеряет соответствующие льготы и судейские пенсии.
Но в настоящее время бывший судья находится на Кипре и не собирается возвращаться на родину. В августе текущего года, Генеральная прокуратура подала иск об изъятии активов Чернова на сумму более 13 миллиардов рублей.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин попросил у Высшей квалификационной коллегии судей разрешения на то, чтобы возбудить уголовные дела против шести судей. Конкретные фамилии в обращении не приводятся. Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.