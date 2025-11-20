ТАСС: Уголовное дело грозит бывшему главе Краснодарского краевого суда Чернову

— Один из свидетелей рассказал, что в период с 2017 по 2023 год на расчетный счет гражданской жены Чернова поступали деньги от ее участия в деятельности ООО «СХП Дмитриевское», часть которых периодически передавались экс-судье. Официальный источник дохода Чернова был несоизмерим с его расходами, — рассказал собеседник агентства.