В Приморье задержали банду, промышлявшую разбоем и вымогательством

В Михайловском округе Приморского края задержаны трое мужчин, которых следствие считает причастными к вымогательству и разбойному нападению на семью жителя села Ленинское. Telegram-канал «Следком Приморья» уточняет, что уголовное дело расследует следственный отдел по городу Уссурийску СУ СКР по Приморскому краю при оперативном сопровождении УФСБ России по региону.
По данным следствия, под стражу взяты мужчины 52, 47 и 39 лет, их действия квалифицированы по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ и ч. 3 ст. 162 УК РФ. Первая статья предусматривает ответственность за вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с максимальным наказанием до 7 лет лишения свободы со штрафом и возможным ограничением свободы. Вторая статья касается разбоя с применением оружия или предметов, использованных как оружие, за который предусмотрено до 12 лет лишения свободы, штраф до 1 млн рублей и последующее ограничение свободы.
Следствием установлено, что первый эпизод произошёл 11 сентября 2025 года возле дома на улице Октябрьской в селе Ленинское. По версии СК, трое мужчин подъехали к жилищу местного жителя, потребовали у него деньги и иное имущество и при этом угрожали ножом. Потерпевший, как указано в материалах дела, воспринял угрозы как реальную опасность для себя и своей семьи, однако выполнить требования не смог.
Второй эпизод относится к 5 октября того же года и связан с дачным участком той же семьи на улице Комсомольской в селе Ленинское. Следователи считают, что мужчины незаконно проникли на территорию дачи и, угрожая ножом, напали на несовершеннолетнего сына потерпевшего. Подростку удалось вырваться и убежать, после чего нападавшие похитили автомобиль «ГАЗ-66», вместе с ним пропало и другое имущество, которое семья хранила в этом месте.
После поступления заявления в полицию предполагаемые участники нападений были задержаны, в их жилищах прошли обыски. Следователи изъяли предметы и документы, которые имеют значение для установления обстоятельств преступлений и роли каждого из фигурантов. Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения, связанной с изоляцией задержанных от общества и недопущением давления на потерпевших.
Следствие проверяет, не причастны ли эти мужчины к другим эпизодам преступной деятельности на территории Михайловского округа и в соседних районах. Параллельно уточняется объём причинённого семье ущерба и восстанавливается полная картина событий.