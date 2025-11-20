В Приморье задержали банду, промышлявшую разбоем и вымогательством

По данным следствия, под стражу взяты мужчины 52, 47 и 39 лет, их действия квалифицированы по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ и ч. 3 ст. 162 УК РФ. Первая статья предусматривает ответственность за вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с максимальным наказанием до 7 лет лишения свободы со штрафом и возможным ограничением свободы. Вторая статья касается разбоя с применением оружия или предметов, использованных как оружие, за который предусмотрено до 12 лет лишения свободы, штраф до 1 млн рублей и последующее ограничение свободы.