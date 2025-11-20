Федеральная пассажирская компания в четверг, 20 ноября, сообщила, что десять поездов задержаны после возгорания вагонов на перегоне Шамары — Кордон.
— Движение поездов на перегоне Шамары — Кордон организовано измененным маршрутом. В пути следования задерживаются десять пассажирских поездов, — сказано в Telegram-канале ФПК.
Поезда следуют через станции Чусовская, Нижний Тагил с выходом на основной маршрут по станциям Екатеринбург и Пермь соответственно.
Отмечается, что специалисты прилагают все усилия для восстановления штатного движения.
19 ноября на перегоне Шамары — Кордон загорелись два вагона-цистерны с мазутом в хвосте грузового состава. К месту происшествия направили два пожарных состава. Инцидент произошел на границе Пермского края и Свердловской области.
16 ноября в подмосковном Орехово-Зуеве загорелся вагон электрички. Из него эвакуировали 30 человек, в результате возгорания никто не пострадал.