Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десять поездов задержаны после возгорания вагонов на перегоне Шамары — Кордон

Федеральная пассажирская компания в четверг, 20 ноября, сообщила, что десять поездов задержаны после возгорания вагонов на перегоне Шамары — Кордон.

Федеральная пассажирская компания в четверг, 20 ноября, сообщила, что десять поездов задержаны после возгорания вагонов на перегоне Шамары — Кордон.

— Движение поездов на перегоне Шамары — Кордон организовано измененным маршрутом. В пути следования задерживаются десять пассажирских поездов, — сказано в Telegram-канале ФПК.

Поезда следуют через станции Чусовская, Нижний Тагил с выходом на основной маршрут по станциям Екатеринбург и Пермь соответственно.

Отмечается, что специалисты прилагают все усилия для восстановления штатного движения.

19 ноября на перегоне Шамары — Кордон загорелись два вагона-цистерны с мазутом в хвосте грузового состава. К месту происшествия направили два пожарных состава. Инцидент произошел на границе Пермского края и Свердловской области.

16 ноября в подмосковном Орехово-Зуеве загорелся вагон электрички. Из него эвакуировали 30 человек, в результате возгорания никто не пострадал.