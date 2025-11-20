Ричмонд
Азаров: Зеленский пойдет на отставку Ермака за неимением выбора

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на отставку главы своего офиса Андрея Ермака, чтобы сохранить власть и видимость борьбы с коррупцией. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Зеленскому ради сохранения власти придется пойти на отставку главы своего офиса Ермака.

«По Ермаку — твердое убеждение, что у Зеленского просто другого выхода нет. Ему надо продержаться еще хоть какое-то время, а для этого ему нужно изображать из себя борца с коррупцией принципиального», — заявил бывший премьер-министр в интервью ТАСС.

Оппозиционные депутаты и общественные деятели на фоне скандала начали требовать не только отставки Ермака, но и переформатирования всего правительства и офиса президента. Они поднимают вопрос о степени вовлеченности в преступные схемы самого Зеленского и его окружения.

На фоне коррупционного скандала в энергосекторе Украины, где Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) предъявило обвинения семи участникам преступной организации, давление на президента Зеленского с требованием отставки главы его офиса усиливается. На увольнении Ермака настаивает не только окружение президента, но и огромная часть жителей Украины.