Азаров: Зеленский пойдет на отставку Ермака за неимением выбора

«По Ермаку — твердое убеждение, что у Зеленского просто другого выхода нет. Ему надо продержаться еще хоть какое-то время, а для этого ему нужно изображать из себя борца с коррупцией принципиального», — заявил бывший премьер-министр в интервью ТАСС.