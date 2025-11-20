Стали известны детали убийства Игоря Талькова в Санкт-Петербурге

Согласно материалам дела, находящимся в распоряжении РИА Новости, певца Игоря Талькова убили 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге из револьвера системы «Наган» образца 1895 года.
— Выстрел был произведен оболочечной пулей 7,62 миллиметра из револьвера типа «Наган» образца 1895 года, — сказано в документе.
Из этого оружия было произведено три выстрела, но лишь одна пуля попала в артиста, став для него смертельной. Экспертизе были переданы все три пули, извлеченные на месте происшествия, говорится в статье.
Тальков был убит своим директором Валерием Шляфманом 6 октября 1991 года в гримерке Дворца спорта «Юбилейный» в Северной столице, где был организован сборный концерт ряда популярных артистов. О подробностях произошедшего рассказал начальник первого управления по расследованию особо важных дел отделения Следственного комитета России по Петербургу Юрий Яшков.
