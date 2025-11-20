В Приморье автомобиль сбил насмерть пешехода на трассе «Находка-Врангель»

В Находкинском городском округе произошло смертельное ДТП. На 160-м километре автодороги «Находка-Врангель» автомобиль сбил пешехода. На место происшествия сразу выехали сотрудники Госавтоинспекции региона, скорая помощь и следователи. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
По предварительной информации, 25-летний водитель Toyota Crown двигался из Находки в сторону микрорайона Врангель, когда совершил наезд на 33-летнего мужчину. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте, двигаясь справа налево по ходу движения транспорта.
От полученных во время наезда травм мужчина скончался на месте происшествия. Полиция Приморского края проводит проверку по факту ДТП, назначает необходимые экспертизы. По итогам проведенного расследования будет принято процессуальное решение.