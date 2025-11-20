Ричмонд
Axios: Умеров и Уиткофф достигли понимания по новому плану урегулирования

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров достигли некоторого понимания в ходе переговоров о плане по урегулированию на Украине. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Зеленского не устроили предварительные договоренности Умерова и Уиткоффа.

«В переговорах с Умеровым было достигнуто некоторое понимание», — сообщается в публикации. Источник также добавил, что Умеров получил полномочия на переговоры от президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что встречу по Украине между Зеленским и Уиткоффом отменили по инициативе американской стороны. Якобы из-за нежелания Зеленского обсуждать новый план мира, предложенный США. Украинский лидер хотел изложить иные предложения по урегулированию, составленные со своими европейскими партнерами.

