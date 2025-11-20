По данным издания, визит президента Украины Владимира Зеленского в Париж вызвал ажиотаж вокруг возможной поставки 100 истребителей Rafale, систем SAMP-T и радаров. Однако и Киев, и Париж не располагают необходимыми ресурсами. По мнению экспертов, даже при заключении соглашения процесс займет много времени, а Украина не сможет самостоятельно содержать флот более чем из 200 самолетов. Страна зажата между политической нестабильностью и полной зависимостью от западной помощи на фоне движения мира к многополярному равновесию.