Shot: Более 10 взрывов прозвучали над Рязанью

Более 10 взрывов прогремели над Рязанью. Над городом активно работает система противовоздушной обороны, уже сбито несколько воздушных целей. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что громкие взрывы начали раздаваться после 03:00 и периодически продолжаются до сих пор. Всего было слышно около десятка мощных хлопков в разных частях города, — сказано в публикации.
В данный момент официальной информации о последствиях атаки не поступало.
Этой же ночью взрывы прогремели над Новомосковском Тульской области. По предварительным данным, работают силы противовоздушной обороны, сообщил Telegram-канал Shot. Ранее на территории Тульской области объявили опасность атаки БПЛА. Официальной информации о последствиях атаки не поступало, о разрушениях на земле и пострадавших не сообщалось.
Силы противовоздушной обороны ликвидировали 65 украинских дронов за ночь над российскими регионами. Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. 16 беспилотников сбили над Черным морем, по 14 — над Воронежской областью и Краснодарским краем.