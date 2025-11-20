Давку в школе Владивостока расследуют прокуратура и мэрия

Подобная ситуация, когда возникла давка перед раздевалками после завершения уроков одновременно у всех классов, в октябре произошла в основном корпусе школы № 1 села Вольно-Надеждинское. Пострадавших не было, но детям был причинён имущественный ущерб — порваны и испачканы вещи. В ходе расследования было установлено, что в школе проблемы не только с неграмотно составленным расписанием, но и с планировкой самого здания — ширина коридоров и дверных проёмов не соответствует современным нормативам, особенно в условиях переполненности классов. (Здание было построено в сороковых годах прошлого века). Также была начата проверка, доклад о результатах которой запросил сам Бастрыкин, но об её итогах пока не сообщалось.