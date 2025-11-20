Давку в школе Владивостока расследуют прокуратура и мэрия

Инцидентом заинтересовалась прокуратура. Ведомство уже установило, что школьное руководство «не приняло необходимые меры для обеспечения безопасности учащихся», такое бездействие является недопустимым. В школе проводится проверка, решение о возбуждении уголовного или административного дела, привлечения должностных лиц к дисциплинарной ответственности будет принято по её итогам.
Также на инцидент отреагировал МЦУ Владивостока. Там пояснили, что в ситуации вместе с прокуратурой разбирается Управление по работе с муниципальными учреждениями образования, объяснений потребуют не только у директора, но и у педагогов, допустивших давку, и школьников, её спровоцировавших.
Без комментариев остаётся утверждение, что в давке 13-летняя ученица якобы получила трещину ребра, и ещё несколько ребят отделались вывихами и ушибами. Информацию о травмировании детей не подтвердили, но и не опровергли.
Подобная ситуация, когда возникла давка перед раздевалками после завершения уроков одновременно у всех классов, в октябре произошла в основном корпусе школы № 1 села Вольно-Надеждинское. Пострадавших не было, но детям был причинён имущественный ущерб — порваны и испачканы вещи. В ходе расследования было установлено, что в школе проблемы не только с неграмотно составленным расписанием, но и с планировкой самого здания — ширина коридоров и дверных проёмов не соответствует современным нормативам, особенно в условиях переполненности классов. (Здание было построено в сороковых годах прошлого века). Также была начата проверка, доклад о результатах которой запросил сам Бастрыкин, но об её итогах пока не сообщалось.