В Северобайкальске три браконьера незаконно выловили омуль на 422 тысячи рублей. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, жителей обнаружили на ледовом покрове реки Кичера.