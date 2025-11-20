Ричмонд
В Северобайкальске три браконьера незаконно выловили омуль на 422 тысячи рублей

Общий улов браконьеров составил свыше 50 особей байкальского омуля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Северобайкальске три браконьера незаконно выловили омуль на 422 тысячи рублей. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, жителей обнаружили на ледовом покрове реки Кичера.

— Они добывали рыбу с использованием запрещенных орудий лова, — уточнили в пресс-службе транспортной полиции.

Общий улов браконьеров составил свыше 50 особей байкальского омуля. Сотрудники правоохранительных органов изъяли 60 метров рыболовных снастей и улов, добытый с нарушением закона. Рыбу направили на экспертизу.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что экс-депутат думы Братска получил семь лет условно за коммерческий подкуп.