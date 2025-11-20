Трамп снова заявил, что не доволен Путиным

Дональд Трамп выразил разочарование в президенте России.
Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что недоволен президентом России Владимиром Путиным. Он объяснил, что, несмотря на свои хорошие отношения с Путиным, продолжающиеся боевые действия на Украине вызывают у него разочарование. Слова американского лидера прозвучали во время онлайн-трансляции из Белого дома.
«Я урегулировал восемь бушующих конфликтов. Остался еще один, вы знаете, какой. Я думал, что урегулировать его будет проще, потому что у меня хорошие отношения с президентом Путиным. Но я действительно разочарован в Путине сейчас, и он это знает», — сказал Трамп.
Трамп выступил на инвестиционном форуме США — Саудовская Аравия, где подчеркнул, что мир между Россией и Украиной будет достигнут. По данным Reuters и других СМИ, США разрабатывают новый мирный план, который предусматривает значительные уступки со стороны Украины, включая уступку Донбасса и сокращение численности вооруженных сил вдвое. В Кремле отметили, что публикации о плане «соответствуют духу Анкориджа», но без новых предложений.
Ранее Дональд Трамп уже высказывал мнение об урегулировании ситуации на Украине. Эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов отмечал, что США могут повлиять на Киев и стать катализатором возобновления переговоров.