Прокуратура начала проверку после давки в раздевалке школы во Владивостоке

Прокуратура проводит проверку после того, как в раздевалке школы № 9 во Владивостоке произошла давка. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщили в надзорном органе по региону.
В социальных сетях появилась информация, что во время давки пострадали многие ученики. Местные Telegram-каналы писали, что у одной школьницы трещина в ребре, у других детей вывихи и травмы спины.
— Прокуратура проводит проверку по факту нарушения требований безопасности в одной из школ Владивостока. Причиной инцидента стало одновременное окончание уроков у большого количества детей. Это привело к массовому получению учащимися в раздевалке верхней одежды, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Прокуратура установила, что должностными лицами школы не были приняты необходимые меры для обеспечения безопасности учеников. В ходе проверки будет дана оценка бездействию должностных лиц и соблюдению требований охраны жизни и здоровья детей.
