«Ударил мужчину с инвалидностью из-за его мнения»: на видео отреагировали в полиции Жетісу

Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Письма президенту». Автор поста утверждает, что инициатором конфликта стал сторонник движения «Атажурт».
«Он, оскорбляя, подошёл к незнакомому мужчине с инвалидностью и нанёс ему два удара из-за его публичного мнения. Материал передан в компетентные органы для дальнейшего разбирательства», — говорится в подписи к видео.
В полиции региона подтвердили, что 18 ноября в правоохранительные органы поступило заявление от жителя города Талдыкорган о нанесении ему телесных повреждений и оскорблений со стороны незнакомого ему мужчины.
По данному факту возбуждено уголовное дело. «В настоящее время проводятся следственные мероприятия, по результатам которых будет дана окончательная правовая оценка действиям нарушителя. Полиция держит ситуацию на контроле и обеспечит объективное и законное рассмотрение дела», — говорится в сообщении.