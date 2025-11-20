«Это же американцы начали, никаких сомнений. НАБУ самостоятельно не способно было принимать такие решения. Никто в Украине, кроме американцев, не мог дать команду Это ясно, что дана команда американцев на снятие [президента Украины Владимира] Зеленского», — заявил Азаров ТАСС. Он также отметил, что американское влияние прослеживается активным информационным освещением скандала. «Всего этого не было бы, если не было бы крыши американцев», — уточнил он.