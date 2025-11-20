За день в Усолье-Сибирском восемь водителей выехали на встречную полосу. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, за это нарушителям грозит административное наказание в виде штрафа в 7500 рублей или лишения водительских прав от 4 до 6 месяцев.
— В этом году на территории Усолья-Сибирского опасные маневры автомобилистов привели к более чем десяти авариям с пострадавшими. В этих ДТП погибли восемь человек, еще 12 получили травмы, — прокомментировали в пресс-службе полиции.
Для борьбы с аварийностью, 18 ноября сотрудники ГИБДД провели рейд на участках дорог, где обгон запрещен дорожными знаками или сплошной линии разметки.
