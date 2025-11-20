Ричмонд
За день в Усолье-Сибирском восемь водителей выехали на встречную полосу

Нарушителям грозит штраф или лишение водительских прав.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За день в Усолье-Сибирском восемь водителей выехали на встречную полосу. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, за это нарушителям грозит административное наказание в виде штрафа в 7500 рублей или лишения водительских прав от 4 до 6 месяцев.

— В этом году на территории Усолья-Сибирского опасные маневры автомобилистов привели к более чем десяти авариям с пострадавшими. В этих ДТП погибли восемь человек, еще 12 получили травмы, — прокомментировали в пресс-службе полиции.

Для борьбы с аварийностью, 18 ноября сотрудники ГИБДД провели рейд на участках дорог, где обгон запрещен дорожными знаками или сплошной линии разметки.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре продают раритетный Chevrolet Blazer 1992-го года выпуска. Продавец просит за него 1,05 миллиона рублей.