За день в Усолье-Сибирском восемь водителей выехали на встречную полосу. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, за это нарушителям грозит административное наказание в виде штрафа в 7500 рублей или лишения водительских прав от 4 до 6 месяцев.