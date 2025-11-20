Американская делегация прибыла в Киев в среду утром. Согласно изданию Politico, уже на этой неделе Белый дом может опубликовать рамочное соглашение о завершении конфликта на Украине. Оно предполагает уменьшение численности ВСУ вдвое, отказ Киева от определенного вида вооружений, отказ Украины от Донбасса и многое другое. В администрации США полагают, что глава киевского режима Владимир Зеленский будет вынужден принять предложенные условия из-за невыгодной ситуации на фронте. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг данную информацию, заявив, что «никаких новаций» в вопросе переговоров на данный момент нет, передает MK.RU.