Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области полицейские пресекли незаконную рубку леса

Ущерб, нанесённый лесам России, превысил 300 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области полицейские пресекли незаконную рубку леса. Заместитель директора лесничества сообщил об инциденте в дежурную часть МВД. Оперативники обнаружили на месте следы рубки 43 стволов лиственницы. Об этом КП-Иркутск рассказали в полиции.

— Вскоре удалось установить шестерых жителей Эхирит-Булагатского района, которые рассказали, что выехали в лес в семи километрах от деревни Тонта Ольхонского района. Нарушители срубили деревья для заготовки дров, — пояснили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Специалисты установили, что ущерб, нанесённый лесам России, превысил 300 тысяч рублей. В ходе расследования у подозреваемых забрали четыре бензопилы. В отношении мужчин завели уголовное дело.