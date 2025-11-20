В Иркутской области полицейские пресекли незаконную рубку леса. Заместитель директора лесничества сообщил об инциденте в дежурную часть МВД. Оперативники обнаружили на месте следы рубки 43 стволов лиственницы. Об этом КП-Иркутск рассказали в полиции.
— Вскоре удалось установить шестерых жителей Эхирит-Булагатского района, которые рассказали, что выехали в лес в семи километрах от деревни Тонта Ольхонского района. Нарушители срубили деревья для заготовки дров, — пояснили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Специалисты установили, что ущерб, нанесённый лесам России, превысил 300 тысяч рублей. В ходе расследования у подозреваемых забрали четыре бензопилы. В отношении мужчин завели уголовное дело.