Извращенец убил девушку, прилетевшую в другую страну за порцией пыток

В США расследуют гибель 32-летней жительницы британского Портсмута Сони Экселби, которая прилетела во Флориду ради встречи с мужчиной, знакомым ей по интернету. Историю трагедии опубликовали американские СМИ.
По данным следствия, Экселби приземлилась во Флориде 10 октября и должна была вылететь домой через три дня, однако на рейс не явилась. После этого британские власти сообщили о её исчезновении и указали, что у женщины диагностированы психические расстройства и склонность к суициду.
Американские правоохранители установили, что Экселби поддерживала связь с 53-летним Дуэйном Холлом, с которым познакомилась на фетиш-сайте около двух лет назад. Мужчина забрал её из аэропорта и отвёз в арендованное жильё. Там, как установлено, он неоднократно вступал с ней в интимную связь и снимал происходящее на видео.
На записи женщина имеет на теле многочисленные синяки и выглядит подавленной. Вопросы Холла сводились к попыткам добиться от неё согласия на причинение вреда. Следователи охарактеризовали её состояние как «колеблющееся» и «явно расстроенное».
Известно, что Экселби на следующий день написала знакомому сообщение, в котором сожалела о поездке и призналась, что боится Холла. По мнению следствия, это указывало на контроль со стороны мужчины.
17 октября, спустя шесть дней после исчезновения, останки Экселби обнаружили в лесу округа Мэрион. Вскрытие показало, что смерть наступила от четырёх ножевых ранений. В доме Холла нашли нож со следами ДНК жертвы.
Его арестовали по обвинениям в похищении, покушении на убийство, мошенничестве с использованием кредитных карт и незаконном использовании средств связи. Мужчина помещён в тюрьму без права внесения залога.
