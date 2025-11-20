Politico: чиновников Украины и Европы ошеломил тайный план США и России

В этом году Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными и передача Россией киевскому режиму тел погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва готова обсуждать с Киевом политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, но до сих пор не получила от Украины ответа на предложение создать три рабочие группы для рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов.