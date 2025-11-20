Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Воронежа рассказали о моменте атаки ВСУ ракетами ATACMS

Российские комплексы С-400 и «Панцирь» отразили атаку на Воронеж, сбив четыре ракеты ATACMS. Местные жители рассказали, как все произошло.

Источник: Аргументы и факты

Во время попытки украинских военных атаковать Воронеж ракетами ATACMS местные жители слышали очень громкие звуки. Об обстановке в городе aif.ru рассказал воронежец Евгений.

Напомним, утром 19 ноября стало известно, что российские комплексы С-400 и «Панцирь» отразили атаку на Воронеж, сбив четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые были запущены со стороны Украины.

Из-за падения обломков сбитых ракет повреждены кровли геронтологического центра, детского дома для детей-сирот и частного дома. Пострадавших нет.

«Было очень громко, практически рядом пролетели. У сестры тоже прямо над домом пролет был. Рассказала в переписке, что несколько взрывов подряд слышала, но не считала. Сказала: “Кошки все из дома ломанулись. Одна из них под кровать побежала, две другие — только вечером вернулись”» — рассказал мужчина aif.ru.

Еще один житель города Николай отметил, что в момент прилета дрожали стекла.

«Бахало сильно. Я думал, стекла вылетят», — отметил он.

Местные жители поблагодарили российских военных за точное и своевременное поражение вражеской цели.

Ранее попавший под удар ATACMS центр для пожилых в Воронеже оценил последствия.