Жители Воронежа рассказали о моменте атаки ВСУ ракетами ATACMS

«Было очень громко, практически рядом пролетели. У сестры тоже прямо над домом пролет был. Рассказала в переписке, что несколько взрывов подряд слышала, но не считала. Сказала: “Кошки все из дома ломанулись. Одна из них под кровать побежала, две другие — только вечером вернулись”» — рассказал мужчина aif.ru.