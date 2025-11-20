Жители Воронежа рассказали о моменте атаки ВСУ ракетами ATACMS

Во время попытки украинских военных атаковать Воронеж ракетами ATACMS местные жители слышали очень громкие звуки. Об обстановке в городе aif.ru рассказал воронежец Евгений.
Напомним, утром 19 ноября стало известно, что российские комплексы С-400 и «Панцирь» отразили атаку на Воронеж, сбив четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые были запущены со стороны Украины.
Из-за падения обломков сбитых ракет повреждены кровли геронтологического центра, детского дома для детей-сирот и частного дома. Пострадавших нет.
«Было очень громко, практически рядом пролетели. У сестры тоже прямо над домом пролет был. Рассказала в переписке, что несколько взрывов подряд слышала, но не считала. Сказала: “Кошки все из дома ломанулись. Одна из них под кровать побежала, две другие — только вечером вернулись”» — рассказал мужчина aif.ru.
Еще один житель города Николай отметил, что в момент прилета дрожали стекла.
«Бахало сильно. Я думал, стекла вылетят», — отметил он.
Местные жители поблагодарили российских военных за точное и своевременное поражение вражеской цели.
Ранее попавший под удар ATACMS центр для пожилых в Воронеже оценил последствия.