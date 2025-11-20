Ричмонд
Эксперты определились с убийцей певца Талькова

Валерий Шляфман был единственным убийцей певца Игоря Талькова. Это следует из материалов экспертизы.

Певца Талькова убили из револьвера, установила экспертиза.

Валерий Шляфман был единственным убийцей певца Игоря Талькова. Это следует из материалов экспертизы.

«Экспертами сделан категоричный вывод о том, что Шляфман является единственным лицом, причинившим смертельное ранение Талькову из револьвера, вероятно, находившегося в правой руке», — говорится в документе. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперты подробно восстановили ход конфликта во Дворце спорта «Юбилейный» и пришли к выводу, что именно Шляфман, вырвав револьвер у концертного директора Азизы Игоря Малахова, и выстрелил с расстояния около 40−50 сантиметров. Пуля, предназначенная Малахову, попала в Талькова. На одежде Шляфмана и рубашке певца обнаружены следы свинца, подтверждающие близкую дистанцию.

Ранее Шляфман был заочно приговорен российским судом к 13 годам лишения свободы по статье об умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Он покинул Россию в 1992 году и был заочно арестован в 2022-м.