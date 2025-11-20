Эксперты определились с убийцей певца Талькова

Эксперты подробно восстановили ход конфликта во Дворце спорта «Юбилейный» и пришли к выводу, что именно Шляфман, вырвав револьвер у концертного директора Азизы Игоря Малахова, и выстрелил с расстояния около 40−50 сантиметров. Пуля, предназначенная Малахову, попала в Талькова. На одежде Шляфмана и рубашке певца обнаружены следы свинца, подтверждающие близкую дистанцию.