Эксперты определились с убийцей певца Талькова

Певца Талькова убили из револьвера, установила экспертиза.
Валерий Шляфман был единственным убийцей певца Игоря Талькова. Это следует из материалов экспертизы.
«Экспертами сделан категоричный вывод о том, что Шляфман является единственным лицом, причинившим смертельное ранение Талькову из револьвера, вероятно, находившегося в правой руке», — говорится в документе. Об этом сообщает РИА Новости.
Эксперты подробно восстановили ход конфликта во Дворце спорта «Юбилейный» и пришли к выводу, что именно Шляфман, вырвав револьвер у концертного директора Азизы Игоря Малахова, и выстрелил с расстояния около 40−50 сантиметров. Пуля, предназначенная Малахову, попала в Талькова. На одежде Шляфмана и рубашке певца обнаружены следы свинца, подтверждающие близкую дистанцию.
Ранее Шляфман был заочно приговорен российским судом к 13 годам лишения свободы по статье об умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Он покинул Россию в 1992 году и был заочно арестован в 2022-м.