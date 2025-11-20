Певца Игоря Талькова убили из револьвера «Наган» 1895 года

Напомним, что трагический инцидент, унёсший жизнь Игоря Талькова, произошёл в октябре 1991 года за кулисами ленинградского дворца спорта «Юбилейный», где между продюсером Шляфманом и телохранителем певицы Азизы разгорелся конфликт из-за порядка выхода артистов. В ходе последовавшей за этим драки из револьвера, принадлежавшего Шляфману, был сделан выстрел, возможно случайный, но смертельно ранивший Талькова. После этого в 1992 году обвиняемый скрылся от правосудия в Израиле, однако 23 апреля 2025 года суд вынес заочный приговор, назначив Шляфману 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.