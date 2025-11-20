Четверо спасателей продолжают поиски семьи Усольцевых под Красноярском

Новые детали появились в деле исчезнувшего в красноярской тайге Сергея Усольцева. По данным СМИ, мужчина имел оружие. Сообщается, что в последние годы у Усольцева были финансовые проблемы: к нему подали судебные иски сразу несколько компаний. В начале года он должен был около 100 тысяч рублей за коммунальные услуги, а 14 ноября ему надо было заплатить долг, который Усольцев брал на развитие бизнеса.