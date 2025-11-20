Четверо спасателей продолжают поиски семьи Усольцевых под Красноярском

Четверо спасателей поисково-спасательного отряда продолжают искать семью Усольцевых в Красноярском крае. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщил специалист по связям с общественностью краевого государственного казенного учреждения «Спасатель» Александр Якимов.
— От нас выехало четыре человека и три единицы техники, — рассказал он РИА Новости.
Новые детали появились в деле исчезнувшего в красноярской тайге Сергея Усольцева. По данным СМИ, мужчина имел оружие. Сообщается, что в последние годы у Усольцева были финансовые проблемы: к нему подали судебные иски сразу несколько компаний. В начале года он должен был около 100 тысяч рублей за коммунальные услуги, а 14 ноября ему надо было заплатить долг, который Усольцев брал на развитие бизнеса.
Пропавшую в тайге семью Усольцевых ищут уже второй месяц. По официальной версии, они погибли в результате несчастного случая. Однако ни следов, ни останков семьи пока не обнаружили. Все чаще звучит догадка о том, что Усольцевы сбежали в Соединенные Штаты Америки. А недавно выяснилось, что глава семейства выходил на связь после исчезновения.
«Вечерняя Москва» собрала все, что известно об этом загадочном случае на данный момент.