Конфискация активов России грозит США потерей миллиардов долларов

Ранее бюджетное управление Конгресса США сообщило, что с 2026 по 2028 год американские власти могут конфисковать до 2,5 млрд долларов из замороженных российских активов. Полученные средства планируется использовать для финансовой поддержки Украины. При этом примерно 300 миллионов долларов из конфискованных средств будут инвестированы в ценные бумаги Минфина США.