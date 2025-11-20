Водитель перевернувшегося автобуса в Хабаровском крае не был трудоустроен

В Николаевском районе опрокинулся автобус ПАЗ, который ехал по маршруту Автовокзал — поселок Чныррах. Авария произошла 19 ноября около 15:15. По предварительным данным, за рулем находился мужчина, который не был трудоустроен. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".