Водитель перевернувшегося автобуса в Хабаровском крае не был трудоустроен

В Николаевском районе опрокинулся автобус ПАЗ, который ехал по маршруту Автовокзал — поселок Чныррах. Авария произошла 19 ноября около 15:15. По предварительным данным, за рулем находился мужчина, который не был трудоустроен. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По данным проверки, водитель ехал с такой скоростью, что не смог удерживать постоянный контроль над автобусом. На уклоне он потерял управление, машина съехала с дороги и перевернулась. Травмы получила кондуктор.
«Из объяснения водителя, на уклоне он не справился с управлением, пытался выправить автобус, но опрокидывания избежать не удалось», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю.
Отдельно уточняют, что разговоры про «лысую» резину не подтверждены — шины были в нормальном состоянии. На мужчину оформили административные материалы по нескольким статьям КоАП РФ, включая езду без оформления, нарушения при перевозке пассажиров и несоблюдение требований безопасности.