Угонщиков премиум-иномарок из Усолья задержали в Ангарске

IrkutskMedia, 20 ноября. В Ангарске полицейские при содействии СОБР «Байкал» и ОМОН «Баргузин» Управления Росгвардии по Иркутской области задержали подозреваемых в краже японских автомобилей. Задержанными оказались четверо жителей Усолья-Сибирского в возрасте от 23 до 29 лет.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, в сентябре 2025 года в одном из дворов города нефтехимиков злоумышленники украли автомобиль Toyota Crown 1986 года выпуска. Сообщение об этом поступило в дежурную часть отдела полиции № 2 Ангарска. В июне произошел похожий случай, тогда неизвестные украли машину той же модели 1993 года выпуска.
Служащие изучили записи камер видеонаблюдения и выяснили, что с места стоянки во дворе дома злоумышленники выехали на Ленинградский проспект и направились в сторону Еловского водохранилища.
Правоохранители установили, что злоумышленники намеренно угоняли премиум-автомобили восьмидесятых и девяностых годов. Со слов одного из задержанных, молодые люди похищали машины для того, чтобы разобрать на запчасти и продать. Марку украденных авто усольчане выбрали, потому что узнали, что стоимость некоторых технических элементов составляла порядка 150 тысяч рублей.
Сотрудники полиции провели обыски в домах задержанных. На дачных участках двух фигурантов правоохранители обнаружили и изъяли похищенные автомобили и элементы кузова. Служащие правопорядка по данным фактам возбудили уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ранее агентство сообщало, что в Иркутске полицейские задержали подозреваемых в угоне Subaru Legacy с автостоянки на улице Розы Люксембург в Иркутске. Предполагаемые угонщики принесли с собой автомобильный аккумулятор, подкачали колеса, отверткой завели Subaru Legacy и уехали в сторону Ангарска, свернули в посёлок Западный, где сняли госномера и вернулись в город.