Угонщиков премиум-иномарок из Усолья задержали в Ангарске

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, в сентябре 2025 года в одном из дворов города нефтехимиков злоумышленники украли автомобиль Toyota Crown 1986 года выпуска. Сообщение об этом поступило в дежурную часть отдела полиции № 2 Ангарска. В июне произошел похожий случай, тогда неизвестные украли машину той же модели 1993 года выпуска.