Больница в Приморье проиграла суд о компенсации за смерть пациента

Однако судебная коллегия Приморского края отклонила жалобу больницы. Судьи признали, что компенсация морального вреда в размере одного миллиона рублей соответствует тяжести случившегося, а взысканная сумма на погребение покрывает именно те расходы, которые не компенсируются государственными выплатами. Таким образом, первоначальное решение суда осталось в силе.