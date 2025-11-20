Больница в Приморье проиграла суд о компенсации за смерть пациента

В Приморском крае суд оставил в силе решение о взыскании с Хасанской районной больницы более миллиона рублей в пользу женщины, чей муж скончался по вине медработника. Больница пыталась оспорить размер выплат, но безуспешно. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
История началась с того, что фельдшер больницы ненадлежащим образом выполнила свои профессиональные обязанности, что привело к смерти пациента. Приговором суда медработница была признана виновной в причинении смерти по неосторожности.
Суд первой инстанции постановил взыскать с медицинского учреждения в пользу вдовы погибшего один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда и еще 163 484 рубля на возмещение расходов на погребение.
Хасанская больница попыталась оспорить это решение, считая размер выплат завышенным. Представители учреждения также утверждали, что при расчете суммы на погребение должны были быть учтены государственные выплаты, положенные как семье военнослужащего.
Однако судебная коллегия Приморского края отклонила жалобу больницы. Судьи признали, что компенсация морального вреда в размере одного миллиона рублей соответствует тяжести случившегося, а взысканная сумма на погребение покрывает именно те расходы, которые не компенсируются государственными выплатами. Таким образом, первоначальное решение суда осталось в силе.