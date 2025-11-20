Ричмонд
Под Новосибирском возбуждено уголовное дело за поджог дома

Довести преступный умысел до конца ему не удалось: пострадавшие смогли самостоятельно выбраться из горящего дома. Их жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

Источник: Freepik

Куйбышевская межрайонная прокуратура осуществляет контроль за расследованием уголовного дела, возбужденного по факту покушения на убийство двух и более лиц путем поджога. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

Следователем Куйбышевского МСО СУ СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя района по ч.3 ст. 30 и пп. «а», «в», «е» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, включая малолетнего, общеопасным способом).

По версии следствия, 18 ноября 2025 года вечером в селе Нагорное подозреваемый пришёл в дом, где находились шесть человек, в том числе трое детей 5, 7 и 12 лет. Действуя умышленно с целью убийства, он поджёг веранду — единственный выход из дома и покинул место происшествия.

Довести преступный умысел до конца ему не удалось: пострадавшие смогли самостоятельно выбраться из горящего дома. Их жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, вопрос об избрании ему меры пресечения решается.

Ход и результаты расследования находятся на контроле межрайонной прокуратуры.