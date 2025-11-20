Под Новосибирском возбуждено уголовное дело за поджог дома

По версии следствия, 18 ноября 2025 года вечером в селе Нагорное подозреваемый пришёл в дом, где находились шесть человек, в том числе трое детей 5, 7 и 12 лет. Действуя умышленно с целью убийства, он поджёг веранду — единственный выход из дома и покинул место происшествия.