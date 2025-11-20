Скитавшийся 20 дней в тайге, где пропали Усольцевы, выжил и спас собаку

Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали во время прогулки в окрестностях горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье 28 сентября 2025 года. С ними была собака — корги Лада. За время поисков лес прочесали сотни волонтеров, использовались беспилотники, вертолеты, квадроциклы, но следы Усольцевых так и не были найдены.