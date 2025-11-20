Скитавшийся 20 дней в тайге, где пропали Усольцевы, выжил и спас собаку

Выживавший 20 дней в тайге Красноярского края, где сейчас ищут Усольцевых и их корги, 66-летний Виктор Виноградов спас жизнь и себе, и своему бультерьеру. Алтайский егерь Сергей Усик в беседе с aif.ru объяснил, почему собаки в обоих случаях не смогли помочь хозяевам.
Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали во время прогулки в окрестностях горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье 28 сентября 2025 года. С ними была собака — корги Лада. За время поисков лес прочесали сотни волонтеров, использовались беспилотники, вертолеты, квадроциклы, но следы Усольцевых так и не были найдены.
За семь лет до этого в той же тайге пропал Виктор Виноградов. Ему повезло больше — спустя 20 дней он смог выйти к людям.
Житель поселка Подгорный Виноградов вместе со своей собакой Тором отправился в лес в начале октября 2018 года. Семья заметила исчезновение лишь спустя несколько дней, поскольку Виктор ушел в лес с дачи, где отдыхал в этот момент, кроме того, мужчина часто терял телефон.
6 октября были развернуты масштабные поиски, которые день за днем не приносили результата. Надежда на спасение пенсионера таяла, однако на 21-й день он неожиданно вышел к людям.
Похудевший после трех недель скитаний Виктор рассказал, что в лесу резко потемнело, он знал местность, но в какой-то момент перестал ориентироваться. У мужчины с собой не было ни воды, ни еды, только спички.
Виноградов какое-то время шел вдоль реки, чтобы согреваться по ночам, строил шалаши из веток. Питался в основном рябиной, кедровыми орешками, сосновой смолой. В один из дней они с псом набрели на охотничью избушку, где нашли масло, спички и керосин. Находка помогла развести костер и согреться.
Чтобы прокормить собаку, Виктор ловил мышей и жарил. На 21-й день своих скитаний мужчина услышал сигнал автомобиля — это оказался трактор. Так он вышел к людям, позвонил жене, а позже был доставлен домой.
Егерь Сергей Усик в беседе с aif.ru сообщил, что не каждая собака станет помощницей заблудившихся хозяев.
«Все зависит от породы собаки. Если охотничья и желательно лайка, тогда она будет помощником и надежным другом, а остальные скорее обузой. Корги Усольцевых и бультерьер Виноградова подходят скорее только для прогулок в парке, бультерьер, конечно, хороший охранник, но в тайге…» — отметил егерь.
Ранее кинолог Козлов рассказал, как могла повести себя корги Усольцевых в тайге.