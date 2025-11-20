Смертельная ловушка: след Усольцевых вывел в скрытое место с острыми краями

История бесследного исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае продолжает обрастать догадками и версиями, несмотря на то, что активная фаза поисков была завершена еще в октябре.
Предприниматель Сергей Усольцев, его супруга Ирина и пятилетняя дочь Арина пропали в Кутурчинском Белогорье 28 сентября. Две недели масштабных поисков с участием волонтеров, профессиональных спасателей, кинологов и спецтехники не дали ни одного результата. Не были обнаружены ни следы, ни вещи пропавших, что сделало это исчезновение одним из самых загадочных и сложных в истории региона.
Однако поисковые работы не прекращаются полностью. По заявке полиции периодически возобновляются выезды профессиональных спасателей для обследования конкретных заданных квадратов местности. Один из таких этапов завершился на днях, и его главной задачей стало обследование пещер в тайге, где могла укрыться или потерпеть бедствие семья.
Спасатели спустились в пещеру в 4 километрах от поселка Кутурчин.
Как сообщили aif.ru в профессиональном аварийно-спасательном формировании Красноярского края «Спасатель», очередной этап поисков, возобновленный по заявке полиции в понедельник, завершился 19 ноября. В поисках приняли участие четыре спасателя, которые являются опытными альпинистами.
Специалисты проверили пещеру, расположенную в четырех километрах от поселка Кутурчин. Это глубокое природное образование, где по какой-то причине могла оказаться семья.
В обследованной пещере, глубина которой составляет 15 метров, спасатели осмотрели все ходы и три грота. Результат оказался отрицательным: никаких следов присутствия человека обнаружено не было.
При этом в Следственном комитете ранее подчеркивали, что возобновление поисков не связано с появлением новых, прорывных зацепок. Работы ведутся в рамках планомерного прочесывания местности.
Пещера могла стать временным убежищем от холода.
Версию о том, что семья могла укрыться в пещере, прокомментировал спасатель и альпинист Денис Киселев. Он отметил, что это было вполне вероятным действием для людей, оказавшихся в тайге в холодный период.
«Температура в пещерах может быть где-то около плюс-минус 0 градусов, то есть это намного лучше, чем снаружи в осенне-зимний период. Именно поэтому наши предки использовали их как укрытие от ветра, от осадков, от холодов. И с точки зрения, что Усольцевы могли скрыться в одной из таких, чтобы не замерзнуть, вполне вероятно. Но только на короткое время», — сказал Денис Киселев.
При этом собеседник издания заметил: то, что семья наткнулась на подходящую пещеру — было бы очень счастливый случай.
«А если бы Усольцевы целенаправленно шли к конкретному объекту, чтобы исследовать его, наверное, тогда они, думаю, рассказали об этом, не скрывали», — поделился Киселев.
Какими травмами опасна пещера для неподготовленного человека.
Спасатели также рассказали, насколько опасны такие объекты, как пещеры и гроты, для неподготовленных людей. Версия о том, что семья могла упасть в один из провалов или получить травму, остается одной из приоритетных, которую отрабатывают специалисты.
«Опасность получить травму на природе всегда имеется, а в пещере тем более. Можно получить порез об острый край камня, подвернуть ногу, оступиться и удариться, так как там темно», — отметил представитель КГКУ «Спасатель» Александр Якимов.
Спасатель и альпинист Денис Киселев, оценивая версию гибели Усольцевых в пещере, допустил, что серьезную травму мог получить один из членов семьи.
«Кто-то мог травмироваться серьезно, свалиться куда-то в пещере, но все сразу вместе вряд ли. Дикие животные тоже не могли на всех сразу напасть», — отметил собеседник издания.
Ранее знаток тайги и опытный походник Алексей Тайганавт склонялся к тому, что с Сергеем Усольцевым могла произойти неприятность, которая в итоге дезориентировала его жену и малолетнюю дочь.
Исчезновение без следов породило невероятные версии.
Полное отсутствие каких-либо следов семьи Усольцевых до сих пор вызывает недоумение у поисковиков и следователей. Этот факт породил множество слухов и самых невероятных версий о произошедшем.
«Мы не знаем, почему Усольцевы пропали, и пропали бесследно. Если мы говорим о том, что это люди, терпящие беды и страдающие, то зачем им скрываться, когда они нуждаются в помощи? А если предположить, что этоюлюди не терпят бедствие, то здесь можно строить какие угодно версии, даже самые невероятные, хоть про инопланетян», — подытожил спасатель Денис Киселев.
Поиски семьи, которая пропала в Кутурчинском Белогорье, продолжаются с перерывами уже почти два месяца. Таинственное исчезновение предпринимателя Сергея Усольцева из Железногорска, его супруги Ирины и пятилетней дочки Арины остается одной из самых неразгаданных загадок красноярской тайги.