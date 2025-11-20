Олень жестоко расправился с женщиной по неизвестной причине

В американском штате Огайо 52-летняя Джоди Прогер погибла после нападения оленя, которого она содержала в загоне. Об этом сообщили местные СМИ.
По предварительным данным, вечером 15 ноября женщина вышла покормить животное, но по неизвестной причине олень внезапно набросился на хозяйку. Он нанёс ей множественные травмы рогами. Прогер нашли без признаков жизни прямо в загоне.
Прибывшие полицейские ликвидировали агрессивного самца, однако помочь пострадавшей уже было невозможно.
Представитель офиса шерифа сообщил, что расследованием занимаются специалисты департаментов природных ресурсов и сельского хозяйства штата.
