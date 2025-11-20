Еще около 30 человек осуждены по делу о Қаңтаре в СИЗО Алматы

«В здании алматинского СИЗО (СИ-18) был оглашен приговор в отношении 29 человек, причастных, по версии следствия, к Январским событиям. Это дело было своеобразным продолжением более громкого процесса по делу “Джумагельдиева — Искакова”, которое проходило там же, в СИ-18, и в начале года закончилось вынесением обвинительного вердикта. Среди главных обвиняемых были экс-начальник 5-го департамента КНБ Руслан Искаков, “криминальный авторитет” Арман Джумагельдиев, бывший “кассир финпола” Талгат Махатов, разжалованный депутат маслихата Кайрат Кудабергенов и другие», — говорится в сообщении.
Как отмечается, «тот процесс был закрыт сразу же после предварительных слушаний, а этот — изначально» и «поэтому о нем практически ничего не известно».
«Однако нам удалось узнать, что подсудимые обвинялись по ряду тяжких преступлений против государства и личности — создание и участие в ОПГ, бандитизм, похищение людей, организация массовых беспорядков. В итоге один из них, Ерасыл Н., получил 18 лет заключения, двое — по 13 лет, трое — по 12, семеро — по семь, а остальные — от года до четырех лет лишения свободы. Всех их так или иначе связывали с “Диким Арманом”, а арестованы они были уже после того, как следствие по “Джумагельдиеву и Ко” было завершено и начались судебные слушания. Можно предположить, что их обвиняли в похищении людей в январе 2022 года, когда в гостинице “Казахстан” был организован некий “штаб” тех, кто якобы боролся с мародерством, но при этом зачем-то забирал случайных людей прямо с улицы», — добавляет издание.
Оно повторно подчеркнуло, что «дело было закрыто для СМИ и общественности, как и другие процессы, связанные с Кантаром».
«Более того, создалось ощущение, что под запретом оказались даже вопросы по следствию, суду и самим обвиняемым. Ясно только одно — власти не хотят будоражить общественное мнение, особенно накануне очередной годовщины Кровавого Кантара, но при этом никак не хотят понять, что тем самым лишь нагнетают обстановку», — сказано в сообщении.
Редакция КазТАГ предлагает всем заинтересованным государственным структурам считать данную публикацию запросом комментариев касательно описанной ситуации.