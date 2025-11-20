Еще около 30 человек осуждены по делу о Қаңтаре в СИЗО Алматы

«Однако нам удалось узнать, что подсудимые обвинялись по ряду тяжких преступлений против государства и личности — создание и участие в ОПГ, бандитизм, похищение людей, организация массовых беспорядков. В итоге один из них, Ерасыл Н., получил 18 лет заключения, двое — по 13 лет, трое — по 12, семеро — по семь, а остальные — от года до четырех лет лишения свободы. Всех их так или иначе связывали с “Диким Арманом”, а арестованы они были уже после того, как следствие по “Джумагельдиеву и Ко” было завершено и начались судебные слушания. Можно предположить, что их обвиняли в похищении людей в январе 2022 года, когда в гостинице “Казахстан” был организован некий “штаб” тех, кто якобы боролся с мародерством, но при этом зачем-то забирал случайных людей прямо с улицы», — добавляет издание.