WSJ: США требуют от Киева отказаться от вступления в НАТО на несколько лет

«Украине придется дать согласие по меньшей мере на несколько лет на отказ от присоединения к Организации Североатлантического договора», — говорится в материале WSJ. Кроме этого, Киеву придется пойти на крупные территориальные уступки и отказаться от размещения миротворческих сил на своей территории.