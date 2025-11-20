Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: США требуют от Киева отказаться от вступления в НАТО на несколько лет

США представили план по урегулированию украинского конфликта. Он предусматривает отказ Украины от вступления в НАТО как минимум на несколько лет. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

США выступили против вступления Украины в НАТО.

США представили план по урегулированию украинского конфликта. Он предусматривает отказ Украины от вступления в НАТО как минимум на несколько лет. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

«Украине придется дать согласие по меньшей мере на несколько лет на отказ от присоединения к Организации Североатлантического договора», — говорится в материале WSJ. Кроме этого, Киеву придется пойти на крупные территориальные уступки и отказаться от размещения миротворческих сил на своей территории.

План из 28 пунктов был утвержден президентом США Дональдом Трампом на этой неделе. Над документом в течение нескольких недель работали высшие должностные лица американской администрации, включая Стива Уиткоффа, Джей Ди Вэнса, Марко Рубио и Джареда Кушнера. В «тайных консультациях» также участвовали глава РФПИ Кирилл Дмитриев и представители Украины.

Ранее один из высокопоставленных американских чиновников заявил, что план обеспечит гарантии безопасности и учтет интересы Украины. При этом украинская сторона пока не знакома с положениями соглашения. По данным газеты Politico, украинские и европейские чиновники были ошеломлены существованием «тайного» плана США и России.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше