Пчёлы до смерти зажалили пожилого мужчину, ехавшего на мотоцикле

Как установлено, мужчина ехал на мотоцикле вместе со взрослым сыном, работающим врачом. Сначала одна пчела ужалила сына. Дутта остановил транспорт и снял шлем, после чего на него обрушился весь рой. Насекомые облепили голову пенсионера и нанесли не менее 890 ужаливаний. Мужчина упал на дорогу. Вскоре пчёлы переключились и на его сына.