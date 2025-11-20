Пчёлы до смерти зажалили пожилого мужчину, ехавшего на мотоцикле

В индийском городе Дургапур, штат Западная Бенгалия, 62-летний Нирмал Дутта погиб после нападения роя пчёл. Об этом сообщают местные СМИ.
Как установлено, мужчина ехал на мотоцикле вместе со взрослым сыном, работающим врачом. Сначала одна пчела ужалила сына. Дутта остановил транспорт и снял шлем, после чего на него обрушился весь рой. Насекомые облепили голову пенсионера и нанесли не менее 890 ужаливаний. Мужчина упал на дорогу. Вскоре пчёлы переключились и на его сына.
Полицейские, прибывшие на место, смогли приблизиться к пострадавшим, накрывшись одеялами. Они вывели мужчин в безопасное место и доставили в больницу.
К сожалению, спасти бывшего директора школы врачам не удалось. Его сын провёл в больнице четыре дня и был выписан.
