Подозреваемого в краже 110 тысяч рублей разыскивают в Иркутске

IrkutskMedia, 20 ноября. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 МУ МВД России «Иркутское» разыскивают мужчину, подозреваемого в краже имущества. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, подозреваемый в день кражи находился в квартире с малознакомыми ему людьми, где распивал алкоголь.
По предварительнным данным, в какой-то момент мужчина украл у женщины банковскую карту, после чего снял с неё 110 тысяч рублей.
Граждан, располагающих информацией о местонахождении мужчины, оперативники просят связаться по телефонам:
Ранее в дежурную часть ЛО МВД России на станции Иркутск-пассажирский поступило заявление от пассажира о розыске планшета, который он оставил в черном пакете на ленте интроскопа при прохождении входного контроля на железнодорожном вокзале столицы Приангарья. Полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения. Правоохранители установили, что пакет с ленты забрал мужчина, а после вышел из здания, проследовал в сторону Профсоюзной и скрылся.
