В Качугском районе 37-летний охотник случайно ранил прохожего мужчину

В Качугском районе во время охоты 37-летний житель случайно ранил прохожего мужчину. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР по Иркутской области, знакомые отправились на охоту в октябре 2025 года в темное время суток в лес недалеко от села Большая Тарель. Оба с помощью телевизионного бинокля выслеживали дичь.