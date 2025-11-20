Ричмонд
В Качугском районе 37-летний охотник случайно ранил прохожего мужчину

Мужчина, в которого попала пуля, погиб.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Качугском районе во время охоты 37-летний житель случайно ранил прохожего мужчину. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР по Иркутской области, знакомые отправились на охоту в октябре 2025 года в темное время суток в лес недалеко от села Большая Тарель. Оба с помощью телевизионного бинокля выслеживали дичь.

— В процессе подозреваемый, находившийся в люке машины, выстрелил из ружья. При этом, он не убедился в безопасности и отсутствии людей в зоне поражения, в результате чего случайно ранил 38-летнего мужчину. Пострадавший погиб на месте, — уточнили в пресс-службе следственного комитета.

Преступление раскрыто сотрудниками уголовного розыска МВД России «Качугский». Теперь подозреваемому предъявлено обвинение. Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

