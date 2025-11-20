Четверо спасателей продолжают поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае

Ранее Life.ru писал, что сын Ирины Усольцевой уверен: супруги с дочкой живы. Он подчеркнул, что Сергей — опытный турист, который оставил бы следы, если бы заблудился. По его мнению, поиски ещё даст результат, ведь доказательств гибели семьи не обнаружено. Напомним, семья Усольцевых (Сергей, Ирина и их 5-летняя дочь) пропали в начале октября в тайге Красноярского края. Они отправились в поход к скале Буратинка после чего перестали выходить на связь. Знакомые выдвигают версию о возможной инсценировке исчезновения и тайном выезде за границу. Но официально следствие рассматривает несчастный случай как основную версию.