Нацист Гунько, выдачи которого добивается Москва, живет в канадском Норт-Бее

Ранее Гунько оказался в центре скандала: в 2023 году его приветствовали в парламенте Канады. Все это произошло еще и на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского. В итоге скандал привел к тому, что спикер палаты общин Энтони Роты ушел в отставку, а тогдашнему премьеру Джастину Трюдо пришлось извиняться. МИД РФ назвал произошедшее восхвалением нациста и осудил позицию канадских властей.