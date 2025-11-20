Полиция изъяла крупную партию героина у пассажиров парома Ванино — Холмск

В Хабаровском крае транспортная полиция ликвидировала канал транспортировки героина из Ванино на Сахалин, два участника преступной группы предстанут перед судом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
41-летний житель Амурской области и его 43-летняя подруга намеревались перевезти наркотик в автомобиле на пароме через паромную переправу «Ванино-Холмск», и затем разложить по тайникам на острове.
Их задержали транспортные полицейские, в автомобиле обнаружено 280 граммов наркотика.
— Расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотиков (по ч.4 ст. 228.1 УК РФ) завершено, оно направлено в Ванинский районный суд. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы, — сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.
Напомним, ранее в Хабаровске уроженец Украины отправился в колонию на 18 лет за наркоторговлю.