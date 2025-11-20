Житель поселка в Хабаровском крае собрал дома целый арсенал боеприпасов

В Хабаровском крае сотрудники полиции совместно с УФСБ выявили факт незаконного хранения взрывателей, пороха и патронов, — сообщает Полиция Хабаровского края.
62-летний житель поселка Обор хранил на придомовой территории летнего душа запалы гранат, 391 грамм оружейного пороха и 175 патронов различного калибра. Экспертиза подтвердила пригодность изъятых предметов для производства выстрелов.
По версии мужчины, порох и патроны он купил в магазине, а взрыватели нашел летом в лесу при сборе грибов. Уточняется, что хранил находку для личного использования, эта версия проверяется следствием.
Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, изъятые предметы помещены на ответственное хранение и будут уничтожены по решению суда.