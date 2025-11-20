Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель поселка в Хабаровском крае собрал дома целый арсенал боеприпасов

Полиция задержала мужчину из поселка Обор за незаконное хранение взрывчатки и боеприпасов.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае сотрудники полиции совместно с УФСБ выявили факт незаконного хранения взрывателей, пороха и патронов, — сообщает Полиция Хабаровского края.

62-летний житель поселка Обор хранил на придомовой территории летнего душа запалы гранат, 391 грамм оружейного пороха и 175 патронов различного калибра. Экспертиза подтвердила пригодность изъятых предметов для производства выстрелов.

По версии мужчины, порох и патроны он купил в магазине, а взрыватели нашел летом в лесу при сборе грибов. Уточняется, что хранил находку для личного использования, эта версия проверяется следствием.

Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, изъятые предметы помещены на ответственное хранение и будут уничтожены по решению суда.