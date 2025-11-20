Ричмонд
Нашли подземный ход: последние новости о поисках Усольцевых

Самые свежие новости о поисках Усольцевых на 20 ноября. Спасатели завершили рейд по пещерам Кутурчинского Белогорья. Почему семья пропала бесследно? Версии: корги-спаситель, травма в 15-метровой ловушке и опыт выжившего.

Источник: Аргументы и факты

История пропажи семьи Усольцевых — предпринимателя Сергея, его жены Ирины и 5-летней дочери Арины — продолжает оставаться одной из самых сложных и загадочных в Красноярском крае.

Семья исчезла 28 сентября во время прогулки в окрестностях горы Буратинка.

Поиски семьи стали самыми масштабными в регионе — супругов и их пятилетнюю дочь искали 1,5 тыс. человек. Две недели масштабных поисков с участием волонтеров, профессиональных спасателей, кинологов и спецтехники не дали ни одного результата.

Не были обнаружены ни следы, ни вещи пропавших, что сделало это исчезновение одним из самых загадочных и сложных в истории региона.

Выезды на поиски продолжаются.

По заявке полиции периодически возобновляются выезды профессиональных спасателей для обследования конкретных квадратов местности.

Один из таких рейдов, возобновленный по заявке полиции в понедельник, завершился 19 ноября.

С понедельника специалисты профессионального аварийно-спасательного формирования Красноярского края «Спасатель» обследовали несколько пещер и километров лесного и скального массива.

В Следственном комитете ранее подчеркивали, что возобновление поисков не связано с появлением новых, прорывных зацепок. Работы ведутся в рамках планомерного прочесывания местности.

Спелеологи спустились в 15-метровую пещеру.

Главной задачей последних этапов поисков стало обследование пещер в тайге, где могла укрыться или потерпеть бедствие семья.

Как сообщили aif.ru в КГКУ «Спасатель», в поисках приняли участие четыре спасателя, которые являются опытными альпинистами. Они проверили пещеру, расположенную в четырех километрах от поселка Кутурчин. Это глубокое природное образование, где по какой-то причине могла оказаться семья.

Пещера, глубина которой составляет 15 метров, была осмотрена полностью, включая все ходы и три грота. Результат оказался отрицательным: никаких следов присутствия человека обнаружено не было. Поиски результатов не дали.

Пещера могла стать временным спасением.

Спасатель и альпинист Денис Киселев считает версию об укрытии в пещере вполне логичной для людей, оказавшихся в тайге с наступлением холодов.

«Температура в пещерах может быть где-то около плюс-минус 0 градусов, то есть это намного лучше, чем снаружи в осенне-зимний период. Именно поэтому наши предки использовали их как укрытие от ветра, от осадков, от холодов. И с точки зрения, что Усольцевы могли скрыться в одной из таких, чтобы не замерзнуть, вполне вероятно. Но только на короткое время», — прокомментировал Денис Киселев.

Однако он отметил, что случайная находка подходящей пещеры была бы «очень счастливым случаем». Целенаправленно идти к такому объекту без подготовки семья вряд ли бы стала.

Неподготовленным пещера грозит травмами.

Версия о том, что семья могла пострадать в одном из провалов или пещер, остается одной из приоритетных. Спасатели предупреждают о серьезных опасностях, которые таят такие объекты для неподготовленных людей.

«Опасность получить травму на природе всегда имеется, а в пещере тем более. Можно получить порез об острый край камня, подвернуть ногу, оступиться и удариться, так как там темно», — рассказал представитель КГКУ «Спасатель» Александр Якимов.

Денис Киселев допустил, что в пещере мог получить серьезную травму кто-то один из членов семьи, но маловероятно, что пострадали все сразу.

Корги Лада — компас или роковой фактор?

В СМИ обсуждают роль собаки Усольцевых, которая пропала вместе с семьей. Вельш-корги по кличке Лада, по мнению экспертов, могла как спасти, так и окончательно запутать хозяев.

Кинолог Николай Козлов поясняет, что обоняние собаки в 50 раз лучше человеческого, и в идеальном сценарии Лада могла бы вывести семью из леса, если бы была обучена ходить по следу.

Однако сценарий мог пойти по трагическому пути из-за человеческой паники. Растерянные люди могли не понять, что собака напала на след, и начать отзывать её, заставляя идти в другую сторону.

«Зачастую собаки показывают, что они находятся на следу. Собака встала на след, пошла по нему, а человек не понимает этого — начинает отзывать ее, требует пойти в другую сторону, куда ему кажется верным пойти. Это тоже играет решающую роль», — отмечает Козлов.

Испытывая стресс и инстинктивную тягу к исследованию, Лада могла убежать, если была неуправляема.

«Собака может вообще убежать от своего хозяина, потеряться, если она неуправляемая, непослушная. Если человек не занимался с ней дрессировкой и не знает, как управлять собакой и как ее понимать», — добавил специалист.

Мужчина заблудился в тайге, как Усольцевы, но выжил.

История Усольцевых не первая. За семь лет до их исчезновения, в 2018 году, в той же тайге на 20 дней пропал 66-летний Виктор Виноградов с бультерьером Тором. Мужчине повезло — он вышел к людям.

Виноградов рассказал, что потерял ориентацию из-за резкой темноты. Без воды и еды он выживал, питаясь рябиной, орешками и смолой, строил шалаши и согревался у костров. Чтобы прокормить Тора, он ловил и жарил мышей.

На 21-й день он услышал звук трактора и вышел к людям. Егерь Сергей Усик в беседе с aif.ru сообщил, что в тайге собака-компаньон, вроде корги или бультерьера, может стать обузой, а не помощником.

«Все зависит от породы собаки. Если охотничья и желательно лайка, тогда она будет помощником и надежным другом, а остальные скорее обузой. Корги Усольцевых и бультерьер Виноградова подходят скорее только для прогулок в парке, бультерьер, конечно, хороший охранник, но в тайге…» — отметил егерь.

Счастливый исход истории Виноградова дает надежду на то, что семья Усольцевых тоже еще может быть живой.

Ранее опытный походник Тайганавт сказал, что могло произойти с Усольцевыми в лесу.