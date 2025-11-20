Десять поездов застряли на Урале: движение парализовал пожар вагонов-цистерн

Крупное происшествие на железной дороге привело к масштабным задержкам в движении поездов на Урале. Из-за пожара на перегоне Шамары — Кордон, расположенном на границе Пермского края и Свердловской области, вынужденно задерживаются десять пассажирских составов.
Как сообщили в Федеральной пассажирской компании, движение организовано по измененному маршруту. В списке задержанных поездов — целый ряд маршрутов, включая № 92 «Москва — Северобайкальск», № 70 «Москва — Чита», № 10 «Москва — Владивосток» и № 9 «Владивосток — Москва». Также задержки коснулись поездов, следующих из Санкт-Петербурга в Челябинск, Новокузнецк и Екатеринбург.
Для минимизации последствий составы пущены в обход через станции Чусовская и Нижний Тагил, с последующим выходом на основной маршрут в Перми и Екатеринбурге. В Федеральной пассажирской компании заверили, что поездные бригады оказывают пассажирам всю необходимую помощь, а в вагонах поддерживается комфортная температура.
Железнодорожники прикладывают все усилия для скорейшего восстановления нормального графика движения.
Напомним, чрезвычайное происшествие произошло вечером 19 ноября: в хвосте грузового поезда загорелись две цистерны. К месту вызова выехали два пожарных расчета. На месте ЧП работали 23 специалиста и восемь единиц техники Областной противопожарной службы. Всего в ликвидации последствий задействовали более 80 специалистов. К настоящему моменту огонь полностью потушен.
Уральская транспортная прокуратура, сотрудники которой инициировали проверку, сообщила, что в горящих цистернах находился газовый конденсат. Предварительной причиной ЧП назван обрыв высоковольтного кабеля.
Специалисты Роспотребнадзора Первоуральска заявили, что будут проверять качество воздуха из-за ЧП с вагонами-цистернами около поселка Шамары. Специалисты лаборатории проведут необходимые замеры. Санврачи призвали уральцев не выходить на улицу по возможности.
