В Красноярске инспекторы ДПС отвезли автоледи в больницу (видео)

В Красноярске сотрудники ДПС помогли женщине, которая почувствовала себя плохо за рулем. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.
Лейтенанты полиции Иван Аносов и Иван Лещинский заметили вилявший по проезжей части Lexus, когда находились на маршруте патрулирования. Стражи правопорядка поравнялись с машиной и увидели, что за рулем находится женщина.
Правоохранители попросили автоледи припарковаться и попытались выяснить причину неуверенного вождения. Однако ее речь была не очень внятной, а руки сильно дрожали. Вместе с этим сотрудники полиции обратили внимание, что в навигаторе ее иномарки был проложен маршрут до больницы.
«Автоинспекторы поняли, что женщине требуется медицинская помощь, аккуратно пересадили ее в патрульную машину и, включив проблесковые маячки и спецсигналы, оперативно доставили в медицинское учреждение, где передали врачам», — сообщили в полиции.
Напомним, ранее в Норильске экипаж ДПС с мигалками сопроводил авто с роженицей до больницы.