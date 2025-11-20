В Красноярском крае директора муниципального предприятия заподозрили в хищении

По версии следствия, в 2024—2025 году генеральный директор «Управления коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» за счет предприятия отремонтировала две однокомнатных квартиры. Жилье на улицах Фабричная и Ленина выделила ей и ее матери администрация. Ремонт они должны были делать сами, но воспользовались деньгами организации.