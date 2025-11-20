Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае директора муниципального предприятия заподозрили в хищении

В Енисейском районе Красноярского края директор муниципального предприятия обвиняется в хищении денежных средств, сообщили в следственном управлении СК РФ региона.

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, в 2024—2025 году генеральный директор «Управления коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» за счет предприятия отремонтировала две однокомнатных квартиры. Жилье на улицах Фабричная и Ленина выделила ей и ее матери администрация. Ремонт они должны были делать сами, но воспользовались деньгами организации.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере).

«Общая сумма похищенных денежных средств составила более 1 миллиона рублей. В рамках обеспечения приговора суда на имущество обвиняемой наложен арест на общую сумму более 1,1 миллиона рублей», — пояснили в пресс-службе.

Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.