В Красноярском крае директора муниципального предприятия заподозрили в хищении

По версии следствия, в 2024—2025 году генеральный директор «Управления коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» за счет предприятия отремонтировала две однокомнатных квартиры. Жилье на улицах Фабричная и Ленина выделила ей и ее матери администрация. Ремонт они должны были делать сами, но воспользовались деньгами организации.
По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере).
«Общая сумма похищенных денежных средств составила более 1 миллиона рублей. В рамках обеспечения приговора суда на имущество обвиняемой наложен арест на общую сумму более 1,1 миллиона рублей», — пояснили в пресс-службе.
Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.