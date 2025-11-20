Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии арестовали предпринимателя за поставку станков в РФ в обход санкций

В Германии арестовали 55-летнего бывшего руководителя компании, обвиняемого в поставке пяти станков в Россию на сумму около 1,7 млн евро в обход действующих санкций. Об этом стало известно из совместного заявления таможенного управления Штутгарта и прокуратуры.

Поставки оборудования осуществлялись частями с октября 2023 по декабрь 2024 года через третьи страны. В настоящий момент бизнесмен, имеющий немецкое и афганское гражданство, находится под стражей.

В рамках расследования проведены обыски в частных домах, офисных помещениях и транспортно-экспедиторской компании в Дуйсбурге. Дело находится на контроле немецких правоохранительных органов.

Ранее в МИД РФ заявили, что российско-германские отношения находятся в самой низкой точке за всю историю ФРГ. Берлин сделал ставку на политику реванша и разрыв многолетних связей, вознамерившись нанести России «стратегическое поражение». В ведомстве также провели исторические параллели, заявив, что «дух прусского милитаризма снова витает над Берлином», а голосование немецких дипломатов против резолюции ООН по борьбе с героизацией нацизма лишь подтверждает эту тенденцию.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше