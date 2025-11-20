Ранее в МИД РФ заявили, что российско-германские отношения находятся в самой низкой точке за всю историю ФРГ. Берлин сделал ставку на политику реванша и разрыв многолетних связей, вознамерившись нанести России «стратегическое поражение». В ведомстве также провели исторические параллели, заявив, что «дух прусского милитаризма снова витает над Берлином», а голосование немецких дипломатов против резолюции ООН по борьбе с героизацией нацизма лишь подтверждает эту тенденцию.