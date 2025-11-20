Ричмонд
В Херсонской области автомобиль ТЦК при задержании сбил велосипедиста с ребенком

В ходе очередной попытки принудительной мобилизации в подконтрольной ВСУ части Херсонской области сотрудники украинского территориального центра комплектования (военкомата) совершили наезд на велосипедиста с ребенком.

Автомобиль военкомата, пытаясь перекрыть путь движения, сбил мужчину и ребенка, в результате чего велосипед с человеком оказались под колёсами служебного внедорожника.

Инцидент получил широкий резонанс в украинских социальных сетях, где активно распространяется видеозапись произошедшего.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ заставляли пожилых людей строить оборонительные сооружения.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.