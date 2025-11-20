Боевики ВСУ пытались подорвать российских солдат при помощи пачки Marlboro

ВСУ уже не в первый раз используют предметы для минирования. Например, не редки случаи, когда мины закладываются в детские игрушки, мобильные телефоны и планшеты. Военный эксперт Ян Гагин призывает проявлять бдительность — любой брошенный без присмотра предмет, который может привлечь внимание, представляет угрозу. Ведь противник прибегает к подлым методам и не гнушается любыми средствами.