Авария с участием девяти автомобилей произошла на МКАД

Массовое ДТП с девятью автомобилями произошло на МКАД. По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек, сообщил в четверг, 20 ноября, источник РЕН ТВ.
— Изначально на магистрали произошла авария с двумя машинами, — рассказал каналу один из водителей.
Другие автомобили, которые двигались по трассе, сталкивались с машинами на аварийной остановке, потому что не был выставлен соответствующий предупреждающий знак.
Врачи скорой помощи оперативно приехали на место происшествия для помощи пострадавшим. В настоящее время на месте ДТП работает ГИБДД, для вывоза машин приехал эвакуатор, говорится в публикации.
19 ноября несколько машин попали в аварию на внутренней стороне 44-го километра МКАД, в районе съезда № 45. Движение в районе ДТП было затруднено на 1,8 километра.
В этот же день на Брестском шоссе в Москве автомобиль марки «Рено» врезался в «Вольво», водитель которого во время поворота налево не убедился в безопасности маневра.